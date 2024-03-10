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مصطفى شوبير معلقًا على إصابة أحمد سيد زيزو

أحمد أبو الدهب

قام حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير بتوجيه رسالة إلى اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بعد أن تعرض للإصابة في لقاء يوم أمس بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، والتي فاز فيها النادي الأهلي وتم تتويجه باللقب للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخ النادي حيث فاز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وفي إطار أحداث اللقاء خرج اللاعب أحمد السيد زيزو متأثرا بإصابته في نهاية الشوط الأول من المباراة

مصطفى شوبير وزيزو- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبه فقد نشر حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو “إنستجرام” صورة له مع لاعب نادي الزمالك أحمد زيزو من المباراة وكتب عليها: “سلامتك يا زيزو”.

مصطفى شوبير واحمد زيزو- المصدر: “انستجرام”

الإصابة التي تعرض لها زيزو

وقد قام أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك بنشر صورة لقدمه بعد أن تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة بين الأهلي والزمالك حيث ظهرت في الصورة قدم اللاعب وهي داخل جبيرة، ومن ناحية أخرى، توجد حالة من القلق داخل القلعة البيضاء بخصوص حالة اللاعب أحمد سيد زيزو، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

ومن جانبه فيعمل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، في الوقت الحالي على سرعة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للاعب أحمد سيد “زيزو” بعد أن يصل الفريق إلى مصر قادما من المملكة العربية السعودية، وذلك ليتم تحديد مدى قدرة اللاعب على المشاركة في المباريات القادمة.


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عن الكاتب:
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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.


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