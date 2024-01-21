مصر وكاب فيردي.. الموعد والسيناريوهات المتوقعة

تنطلق مساء غد الإثنين، المباراة المصيرية لمنتخب مصر في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

من مران أمس لمنتخب مصر- المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من موزمبيق وغانا، والرأس الأخضر “كاب فيردي”، وبدأ المنتخب مشواره في المباراتين السابقتين بالتعادل في كل مباراة إيجابيا بنتيجة (2-2)، وستقام مباراة مصر و كاب فيردي على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، وهو الملعب الذي أقيمت فيه المباراتين السابقتين.

السيناريوهات المتوقعة

هناك ثلاثة سيناريوهات لمنتخب مصر بعد التعادل أمام موزمبيق وغانا، وهذه السيناريوهات هي:

السيناريو الأول: في حال فوز المنتخب الوطني على كاب فيردي، سيكون في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فإن الفراعنة في تلك الحالة سيلتقون مع ثاني المجموعة السادسة.

في حال فوز المنتخب الوطني على كاب فيردي، سيكون في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فإن الفراعنة في تلك الحالة سيلتقون مع ثاني المجموعة السادسة. السيناريو الثاني: حال تأهل المنتخب كأفضل ثوالث، وفي هذه الحالة سيكون على منتخب مصر مواجهة متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة، ونكون أمام تلك الحالة إذا حدث وتعادل المنتخب مع الرأس الأخضر، وفازت غانا على موزمبيق.

حال تأهل المنتخب كأفضل ثوالث، وفي هذه الحالة سيكون على منتخب مصر مواجهة متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة، ونكون أمام تلك الحالة إذا حدث وتعادل المنتخب مع الرأس الأخضر، وفازت غانا على موزمبيق. السيناريو الثالث: وهو خسارة المنتخب من كاب فيردي، وفي تلك الحالة يتوقف رصيده عند نقطتين ويخرج من البطولة بشكل نهائي

وتنص لوائح أمم أفريقيا على تأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع ثوالث إلى دور الـ 16، والذي تقام فيه المباريات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.



غياب محمد صلاح

وشهدت مباراة مصر وغانا، إصابة النجم محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية، والتي ترتب عليها عدم تواجده في مباراة كاب فيردي وغيابه عن المباراتين التاليين وهما مباراة مصر والرأس الأخضر، والمباراة التالية في دور الـ16 حال صعود منتخب مصر.

جدير بالذكر أنه من المتوقع اليوم عقد المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرا صحفيا خاصا بالمباراة المرتقبة، ويحضره قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للحديث عن مجريات المباراة والاستعدادات لها، وسيكون ذلك في تمام الساعة الثانية عصرا.