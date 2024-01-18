مصر وغانا في مواجهة ساخنة الليلة على ملعب فيلكس هوفويت وإبراهيم سعيد يعلق

يستعد منتخب مصر الليلة لمواجهة ساخنة أمام منتخب غانا في مدينة أبيدجان الإيفوارية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرضية ملعب فيلكس هوفويت بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودي.

كانت التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان

واختتم رفاق محمد صلاح، أمس الأربعاء التدريبات النهائية للمواجهة المرتقبة، والمتوقع لها تكتيك جديد من المدير الفني البرتغالي لمنتخب الساجدين، روي فيتوريا، وذلك بعد الأداء المتدني للمنتخب في مباراة موزمبيق، والتي تعادل المنتخب المصري فيها بهدف النجم محمد صلاح من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، ومروان عطية.

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش أو (تريزيجيه) ومصطفى محمد.

ويريد منتخب مصر تحصيل الثلاث نقاط ليتصدر مجموعته بـ4 نقاط، فيما يريد منتخب النجوم السوداء تعويض خسارته أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-1.

الأمور تشتعل في مجموعة مصر 🔥 كاب فيردي في الصدارة وغانا في المركز الأخير 🏆 برعاية Valu#AFCON2023 pic.twitter.com/zQqaxQ8Xz8 — FilGoal (@FilGoal) January 14, 2024

إبراهيم سعيد: لا بديل عن الفوز

وعلق الدولي السابق والإعلامي الرياضي، إبراهيم سعيد، في برنامجه على النهار الرياضية على مباراة الليلة أمام غانا قائلا ” عندنا مباراة مهمة، الاختيار الحالي في يد هذا الجيل، يا إما تكمل في البطولة وترجع الجمهور تاني يشجعك، يا إما خلاص أنتم جيل ضيعت كل حاجة”.



وأضاف سعيد “على فكرة البطولة مش بعيدة، سيبكوا من الكلام اللي بيتقال، وسيبكوا من الناس اللي بتنتقد، وأنا واحد بنتقد بس بتكلم كورة والله، أنت اللي في ايدك كل حاجة”.

"عايزين تكملوا ولا عايزين ترجعوا" 🧐

إبراهيم سعيد يعلق بقـ👊ـوة علي مواجهة مصر وغانا ويؤكد" عيب لما نصعد ثالث ولا بديل عن الفوز" 💪#plus90 #النهار pic.twitter.com/QgnyFHcYRR — Al Nahar Ryada (@AlNaharRyadaTV) January 17, 2024

حكم المباراة والقنوات الناقلة

وسيدير المباراة، الحكم الدولي الجابوني، بيير أتشو.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة في الشرق الاوسط وشمال القارة السمراء.

ويمكن لجميع المشاهدين من شتى بقاع الأرض، مشاهدة مباراة مصر وغانا عبر عدد من القنوات المفتوحة، وتردداتها كالتالي: