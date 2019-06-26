مصر والكونغو.. منتخب الفراعنة يبحث عن بطاقة التأهل “المبكر”

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأبعاء، مباراة مصر وجمهورية الكونغو، ولقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة الان بمصر، تبدأ المباراة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر عند منتصف الليل بتوقيت دبي، وفي نفس المجموعة الأولى، يتقابل منتخب أوغندا مع منتخب زيمبابوي عند الساعة السابعة مساء، الهيئة المنظمة للبطولة، سمحت لحاملي تذاكر مباراة مصر اليوم بحضور لقاء أوغندا وزيمبابوي مجانا.

فوز منتخب مصر اليوم، يعني فوز المنتخب ببطاقة التأهل للدور القادم (دور 16)، ولكن الخصم عنيد وصعب وخاصة بعد خسارته غير المتوقعة في الجولة الأولى من أوغندا 0-2، يذكر أن منتخب مصر بدأ حملته للفوز ببطولة أمم أفريقيا 2019 بفوز صعب وبشق الأنفس على زيمبابوي بهدف وحيدة أحرزه الجناح المتألق ولاعب قاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجية.

وتبدأ مباريات اليوم الأربعاء، بلقاء قوي جدا في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2019، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب غينيا على ملعب الإسكندرية الدولي، وهو لقاء صعب ومن المرتقب أن يكون واحد من أقوى لقاءات البطولة، ويعتبر منتخب نيجيريا واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بالنسخة الحالية من أمم أفريقيا.

← إقرأ أيضاً: