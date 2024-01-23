مصر والرأس الأخضر.. فرحة محمد صلاح الجنونية بعد هدف مصطفى محمد (شاهد)

نجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم في الصعود للدور المقبل من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

جاء صعود الفراعنة لدور الستة عشر من الكان، بعد

التعادل مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2/2، في المباراة التي استضافها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

محمد صلاح وفرحة جنونية بعد هدف مصطفى محمد

رصدت كاميرات ملعب المباراة فرحة جنونية للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعدما نجح زميله مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم للفراعنة على الرأس الأخضر في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتسيطر حالة من الضغوط على “مو”، بعدما قرر السفر لليفربول من أجل الدخول في مرحلة علاجية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة غانا.

وأثار قرار صلاح غضب المصريين، خاصة وأنهم يرون أنه قائد المنتخب، كما أن اللاعبين يحتاجونه خلال الفترة المقبلة.

فرحت الأفضل عربيا الف مبروك للي حبيبنا اهل مصر 🇸🇦🇪🇬🔥🔥🔥🔥 #مصر_الراس_الاخضر pic.twitter.com/kZY9WPDBHL — M A R L E Y|🗽 (@M_e9090) January 22, 2024

لحظة خروج محمد صلاح من مدرجات ملعب المباراة بعد نهاية اللقاء 🏟 برعاية TakkaMe#AFCON2023 pic.twitter.com/oZutrkDF6G — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 22, 2024

مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل المباراة المثيرة

خاض منتخب الرأس الأخضر مواجهة مصر بدون عدد من اللاعبين الأساسيين، حيث فضل المدرب إراحتهم وعلى رأسهم اللاعب بيبي، والذي كان متواجدًا في مدرجات ملعب المباراة.

وأحرز الرأس الأخضر الهدف الأول في اللقاء من خلال اللاعب جيلسون تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن عمر الشوط الأول.

فيما أدرك لاعب المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه التعادل للفراعنة في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، لتصبح النتيجة 1/1.

بينما سجل مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن عمر المباراة.

فيما نجح الرأس الأخضر في إدراك هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة عن طريق اللاعب برايان سيلفا تيكسيرا جونيور، لتُصبح 2/2، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.