مصر في مواجهة السنغال والجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم قطر 2022

أسفرت قرعة التصفيات الفاصلة، والمؤهلة لكأس العالم 2022 في القارة السمراء عن خمس مواجهات ساخنة بين عمالقة وأبطال أفريقيا، حيث وضعت القرعة المنتخب المصري في مواجهة السنغال، وهي من أقوى المباريات المترقبة في تلك التصفيات، وعلى الجهة الأخرى سيتواجه منتخب الأسود الكاميرونية مع منتخب الخضر الجزائري، في حين سيتواجه المنتخبان المغربي والكونغو الديمقراطية، وأما منتخب تونس فقد أوقعته القرعة في مواجهة منتخب مالي، والذي كان معه أيضا في نفس المجموعة بأمم أفريقيا 2022، وتبقى أخيراً نيجيريا في مواجهة غانا

موعد تصفيات كأس العالم 2022

حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد تلك المباريات، لكن هناك مواعيد مبدأية متفق عليها، وهو موعد التوقف الدولي في آذار- مارس المقبل، وهو ما سيتوافق بالتحديد في الفترة ما بين 24 إلى 29 مارس المقبل.

يشار إلى أن موعد القرعة كان اليوم السبت 22 يناير 2022، والتي تمت مراسم التحضير والإجراء لها في العاصمة الاقتصادية للكاميرون دوالا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وكان اللاعب السنغالي السابق “الحاج ضيوف” مساعدا في إجراء مراسم القرعة، ومعه الأسطورة التوجولي “إيمانويل أديبايور”، وهو الذي قاد منتخب توجو في كأس العالم عام 2006، وتم تتويجه في عام 2008، كأفضل لاعب في القارة السمراء، وكان مدير المراسم هو “سامسون أدامو”، وهو مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن القرعة جرت بتقسيم المنتخبات العشرة إلى مستويين وفقا لتصنيف فيفا 2021، حيث تلتقي الفرق الأعلى في التصنيف الفرق الدنيا، وستتم مباراة الذهاب على أرض الفرق التي تم تصنيفها في المستوى الأدنى، وكانت السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس في المستوى الأول، بينما باقي الفرق في المستوى الثاني.