أخبار الرياضة

مصر على بُعد خطوة من المونديال.. الفراعنة يواجهون بوركينا فاسو في لقاء الحسم

اميرة محمد

اقترب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما واصل صدارته للمجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية، بفوز ثمين على منتخب إثيوبيا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

مصر على بُعد خطوة من المونديال.. الفراعنة يواجهون بوركينا فاسو في لقاء الحسم

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة متربعًا على صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط كاملة عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على استاد “4 أغسطس” بالعاصمة واجادوجو، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيناريوهات التأهل

  • الفوز على بوركينا فاسو: يعني التأهل الرسمي إلى المونديال قبل جولتين من ختام التصفيات، حيث يصل رصيد مصر إلى 22 نقطة، وهو رصيد لن تتمكن بوركينا فاسو من تحقيقه.
  • التعادل: يمنح الفراعنة 20 نقطة ولذلك يحتاجوا بعدها إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين لحسم الصعود.
  • الخسارة: تبقي مصر عند 19 نقطة مقابل 17 نقطة لبوركينا فاسو، مما يفرض على المنتخب ضرورة الفوز في آخر جولتين لضمان بطاقة العبور.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السابعة

  1. مصر – 19 نقطة.
  2. بوركينا فاسو – 14 نقطة.
  3. سيراليون – 9 نقاط.
  4. غينيا بيساو – 7 نقاط.
  5. إثيوبيا – 6 نقاط.
  6. جيبوتي – نقطة واحدة.

ويأمل منتخب مصر بقيادة نجومه إلى حسم بطاقة التأهل مبكرًا وتجنب الدخول في حسابات معقدة قبل الجولتين الأخيرتين، من أجل الظهور في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018.

عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.