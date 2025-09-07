مصر على بُعد خطوة من المونديال.. الفراعنة يواجهون بوركينا فاسو في لقاء الحسم

اقترب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما واصل صدارته للمجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية، بفوز ثمين على منتخب إثيوبيا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة متربعًا على صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط كاملة عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على استاد “4 أغسطس” بالعاصمة واجادوجو، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيناريوهات التأهل

الفوز على بوركينا فاسو: يعني التأهل الرسمي إلى المونديال قبل جولتين من ختام التصفيات، حيث يصل رصيد مصر إلى 22 نقطة، وهو رصيد لن تتمكن بوركينا فاسو من تحقيقه.

يعني التأهل الرسمي إلى المونديال قبل جولتين من ختام التصفيات، حيث يصل رصيد مصر إلى 22 نقطة، وهو رصيد لن تتمكن بوركينا فاسو من تحقيقه. التعادل: يمنح الفراعنة 20 نقطة ولذلك يحتاجوا بعدها إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين لحسم الصعود.

يمنح الفراعنة 20 نقطة ولذلك يحتاجوا بعدها إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين لحسم الصعود. الخسارة: تبقي مصر عند 19 نقطة مقابل 17 نقطة لبوركينا فاسو، مما يفرض على المنتخب ضرورة الفوز في آخر جولتين لضمان بطاقة العبور.

📸 | تدريبات بدنية و جلسات استشفاء لمنتخب مصر 🇪🇬 خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات بدنية وجلسات استشفاء بفندق الإقامة استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 . ويخوض منتخب… pic.twitter.com/44CkL0eZQZ — EFA.eg (@EFA) September 6, 2025

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السابعة

مصر – 19 نقطة. بوركينا فاسو – 14 نقطة. سيراليون – 9 نقاط. غينيا بيساو – 7 نقاط. إثيوبيا – 6 نقاط. جيبوتي – نقطة واحدة.

ويأمل منتخب مصر بقيادة نجومه إلى حسم بطاقة التأهل مبكرًا وتجنب الدخول في حسابات معقدة قبل الجولتين الأخيرتين، من أجل الظهور في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018.