مصر تودع أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 على نظيره المنتخب المصري، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء اليوم الأحد.

من لقاء مصر والكونغو الديمقراطية - مصدر الصورة: حساب الكاف على تويتر

منتخب الكونغو الديمقراطية تقدم في النتيجة عن طريق اللاعب ميشاك إيليا في الدقيقة 37.

لكن المهاجم المصري مصطفى محمد، تمكن من تسجيل هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1) من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين مصر والكونغو الديمقراطية.

وفي الشوط الثاني، فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وعانى منتخب مصر من النقص العددي بعد طرد اللاعب محمد حمدي في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في الدقيقة 97.

وظلت النتيجة على حالها في الشوطين الإضافيين، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لركلات الحظ الترجيحية.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الكونغو الديمقراطية، نشرها حساب الاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس محمد أبو جبل، أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد

وجلس على دكة بدلاء الفراعنة، مجموعة من اللاعبين أبرزهم محمود كهربا وعمر مرموش وياسر إبراهيم ومهند لاشين وعلي جبر وعمر كمال عبد الواحد وأحمد الشناوي ومصطفى فتحي ومحمود حمادة.