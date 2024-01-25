مصر تواجه الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. وخصم سهل بدور الثمانية

يواجه منتخب مصر، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

منتخب مصر - مصدر الصورة: جوجل

وستقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بأمم أفريقيا، مساء الأحد المقبل، وتحديدا في العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد بلغ ثمن نهائي الكان، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الرأس الأخضر صاحبة الصدارة.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية، فقد بلغ دور الـ 16 بعد احتلال وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بعد تعادله السلبي مع تنزانيا بدون أهداف في ختام دور المجموعات.

وحال صعود منتخب الفراعنة إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، فإنه سيواجه الفائز من مباراة غينيا وغينيا الإستوائية.

ويفقد منتخب مصر، جهود نجمه الأول محمد صلاح بسبب الإصابة، وكذلك الحارس الأساسي محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف.

ويعول منتخب مصر مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا على جهود بعض اللاعبين أمثال مصطفى محمد وعمر مرموش وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه والحارس محمد أبو جبل ومروان عطية، من أجل الذهاب بعيدا في البطولة القارية، والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ نسخة 2010.

وكان منتخب مصر قد بلغ نهائي النسخة الماضية في الكاميرون، مع المدرب كارلوس كيروش، لكنه خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام السنغال.