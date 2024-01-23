مصر تهزم الكاميرون في كرة اليد وتحسم الصدارة

حقق منخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور فوزا ساحقا على منافسه الكاميروني يوم الأحد الماضي بنتيجة 35-16، وذلك في ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بإستاد القاهرة في الفترة من 17 وحتى27 يناير الجاري، منهيا بذلك الدور الأول، ليتصدر الترتيب في مجموعته برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة ويضمن بذلك التأهل للدور الربع النهائي من البطولة.

وقد شهدت المباراة تألق لاعب منتخب مصر لكرة اليد المتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان يحيى خالد حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-7 لصالح منتخب مصر لكرة اليد وسط تألق اللاعب يحيى خالد، حيث فاز اللاعب يحيى خالد بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكاميرون، ومن الجدير بالذكر أن اللاعب يحيى خالد كان قد سجل 4 أهداف وساهم في تسجيل 9 أهداف أخرى، ليساهم بذلك في 13 هدفا خلال المباراة.