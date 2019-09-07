مصر تستضيف بطولة العالم تحت 18 سنة لفيفا في الكرة الطائرة للبنات لأول مرة







استضافت مصر بطولة العالم تحت 18 سنة لكرة الطائرة للبنات، مساء الخميس لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستستمر البطولة في الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر بمشاركة 20 فريقًا، ظهر 13 منها في البطولة السابقة التي عقدت في الأرجنتين في عام 2017، في حين شارك كل من الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أول ظهور لهما، إيطاليا هي المدافعة عن اللقب، بعد أن فازت بلقبها الثاني في الأرجنتين.







الفرق العشرين المشاركة في البطولة

الفرق العشرين هي مصر (البلد المضيف)، البرازيل، كندا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، إيطاليا، روسيا البيضاء، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصين، كوريا، رومانيا، اليابان، المكسيك، روسيا، بيرو، بورتوريكو، تايلاند، تركيا، والولايات المتحدة.







وقد قام حفل الافتتاح في قاعة قناة السويس الرياضية المغطاة بالإسماعيلية، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، عمرو العلواني ورئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أحمد عبد الدايم إلى جانب سفراء الدول المشاركة، وقد شهد الافتتاح حفلًا للمطربة نسمة محجوب، ثم قامت المباراة الافتتاحية بين مصر وبورتوريكو في الساعة 9 مساءً.

وضعت قرعة البطولة مصر في المجموعة الأولى إلى جانب البرازيل والكاميرون والصين وبورتوريكو.







ستضم المجموعة ب كندا وإيطاليا وكوريا والمكسيك وأمريكا، والمجموعة ج تضم الأرجنتين وبيلاروسيا ورومانيا وروسيا وتايلاند، بينما تضم ​​المجموعة الرابعة بلغاريا والكونغو الديمقراطية واليابان وبيرو وتركيا، كما ستستضيف قاعة هيئة قناة السويس مباريات المجموعة A و B، بينما ستلعب المجموعتان C و D في الصالة 2 في مجمع القاعات المغلقة في استاد القاهرة.

أعلن مدرب المنتخب المصري، ماركو أنطونيو، أن الفريق المكون من 12 لاعباً هم: مي غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، نور إيهاب، فريدة حناوي، ندى مرجان، سما عماد، ساندي خالد، آية النادي، مريم ثابت تسجيل الدخول ياسر وسلمى عبدالهادي.







خصص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مليوني جنيه لاستضافة البطولة.

أكد صبحي على ضرورة التنسيق بين الاتحاد المصري للكرة الطائرة واللجنة المنظمة للبطولة لمتابعة جميع الاستعدادات للبطولة، لضمان قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.