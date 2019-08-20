مصر بطل العالم لكرة اليد للناشئين لأول مرة في التاريخ

في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل فوز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بكأس العالم، بعد تغلبه علي منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة مقدونيا.

ويعد منتخب مصر للناشئين من أكثر الدول المشاركة في كأس العالم، ويضاف هذا الإنجاز إلي إنجازات السجل المصري المشرف لكرة اليد، حيث حصل منتخب الشباب علي المركز الثالث في كأس العالم التي أقيمت في أسبانيا في شهر يوليو الماضي.

تحليل مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد:

مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد، كانت مباراة حماسية منذ الدقيقة الأولي وإستطاع المنتخب المصري أن يتقدم علي الماكينات الألمانية منذ البداية، حيث كان أداء الفريق المصري أدائاً بطولياً بمعني الكلمة، وكان المنتخب المصري متحمل المسئولية منذ بداية المباراة، حيث أنهم يعلمون جيداً أنهم يلعبون بإسم مصر وأنها بطولة كبيرة جداً، ولم يسمحوا للمنتخب الألماني بالتقدم عليهم في النتيجة في أي وقت من المباراة، حيث كانت السيطرة من جانب المنتخب المصري علي أحداث المبارة طوال الشوطين الأول والثاني.

مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للناشئين:

بدأ المنتخب المصري لقاءاته في البطولة بالفوز على المنتخب السويدي بنتيجة 32 – 29، ثم خسر من فرنسا بنتيجة 32 – 28، ثم فاز على تايوان بنتيجة 36 – 25، و فاز منتخبنا فوزاً كبيراً على منتخب كندا بنتيجة 47 – 20، ثم كان الفوز الأخير بدور المجموعات على المنتخب المجري بنتيجة 31 – 24 .

ثم تخطى منتخبنا الوطني المنتخب السلوفيني بنتيجة 30 – 23 في ربع النهائي، ثم فاز علي المنتخب الأيسلندي في دور الـ8 بنتيجة 35 – 31، ثم الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة 41 – 36 والصعود للنهائي لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.

فعلاً المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين أصدر ملحمة تاريخية تسجل لأول مرة في سجل كرة اليد المصرية.