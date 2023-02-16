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مصدر يكشف موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية والسوبر الأفريقي

أحمد محمد الخولي

أعلن مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف النادي من المشاركة في البطولة العربية التي تقام في المملكة العربية السعودية، تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية العربية، بقرار من الاتحاد العربي لكرة القدم.

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كشف المصدر أن بعض المسؤولين تحدثوا مع النادي الأهلي، والنادي استفسر عن موعد المباراة والمكافأة المالية من هذه البطولة، وسيتم التفاضل بين هذه البطولة وبطولة السوبر الإفريقي من حيث الجوائز وموعد المباريات.

مصدر بالأهلي: الأقرب المشاركة بالبطولة العربية

وأضاف أن الأقرب حاليا بالنسبة للنادي الأهلي هي البطولة العربية بسبب مكافآتها العالية وبرنامجها الأفضل بخلاف برنامج بطولة السوبر الإفريقي فهو غير واضح حتى الآن.

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حصدت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة التي ستشهد مشاركة 37 نادى، على أن تبدأ من دور ال 16 بنظام التجمع حتى النهائي، وتقسم الفرق إلى أربع مجموعات تضم كل مجموع أربع فرق ويحصل البطل على 6 ملايين دولار.

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الاتحاد العربي كلف هاني أبوريدة بالتواصل مع النادي الأهلي لكي يشارك في البطولة.

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أحمد محمد الخولي

كاتب ومحرر مقالات رياضية لدى موقع نجوم مصرية

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