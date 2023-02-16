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مصدر يكشف أمر مشاركة النادي الأهلي في البطولة العربية والسوبر الأفريقي 2023

أميرة الديب

أعلن مصدر مسئول في النادي الأهلي عن موقف النادي الأهلي من المشاركة في البطولة العربية والتي من المقرر أن يتم إقامتها في المملكة العربية السعودية لعام 2023 ويطلق عليها “كأس الملك سلمان للأندية العربية” وذلك بقرار من الإتحاد العربي لكرة القدم.

النادي الأهلي
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النادي الأهلي
النادي الأهلي

موقف النادي الأهلي من البطولة العربية

فقد صرح المصدر المسئول أن هناك عدد من المسئولين تواصلوا مع النادي الأهلي، حيث يتم حالياً التفاضل بين البطولة العربية والسوبر الأفريقي من حيث الجوائز ومواعيد المباريات والمكافآت مع المدرب الفني الكابتن كولر.

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حيث تابع المصدر أن الأقرب الآن هي البطولة العربية وذلك بسبب المكافآت العالية ومواعيد المباريات مناسبة.

النادي الأهلي

فقد تم الإعلان في وقت سابق عن مشاركة النادي الأهلي ونادي الزمالك في البطولة والتي سيشارك فيها 37 نادي من مختلف البلدان العربية، بحيث تبدأ من الدور الـ 16 وذلك بنظام التجمع حتى الدور النهائي.

كما ستنقسم الفرق إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة منهم أربع فرق، ومن المقرر أن يحصل الفائز على 6 ملايين دولار.

فقد أعلن سابقاً الإعلامي الكابتن أحمد شوبير إن إتحاد كرة القدم العربي قام بتكليف “هاني أبو ريدة” للتواصل مع النادي الأهلي للمشاركة في البطولة.

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أميرة الديب

أميرة الديب ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، من هواياتي الطبخ والأعمال اليدوية، حبيت مجال الكتابة وبشتغل فيه من 2016، أتمنى أن مقالاتي تنال إعجابكم.

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