مصدر يحسم موقف بن شرقي مع الأهلي.. والفريق يستعد لمواجهة إنبي في الدوري

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية تزداد الأحاديث حول مستقبل العديد من اللاعبين المحليين والأجانب داخل الأندية المصرية الكبرى وعلى رأسها النادي الأهلي، وفي ظل الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي جاء الرد من داخل القلعة الحمراء ليحسم الجدل ويؤكد موقف اللاعب.

موقف الأهلي من مستقبل بن شرقي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نافيًا وجود نية للعودة إلى الدوري القطري في الوقت الراهن كما ترددت بعض الأنباء، وأكد المصدر أن بن شرقي يشعر بالارتياح داخل صفوف الأهلي منذ انضمامه حيث وجد دعمًا كبيرًا من الجهاز الفني والإدارة، بالإضافة إلى مساندة الجماهير الحمراء التي تترقب ظهوره بمستوى مميز يليق بقيمة النادي.

طموحات اللاعب في المرحلة المقبلة

أوضح المصدر أن الدولي المغربي يضع كامل تركيزه حاليًا على حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن اللاعب يسعى لإثبات قدراته الفنية والبدنية على أرض الملعب بما يضمن له ثقة الجهاز الفني وإعجاب الجماهير، ويأتي هذا التأكيد ليبعث رسالة طمأنة إلى جماهير الأهلي بشأن استمرار أشرف بن شرقي، خصوصًا أن الفريق مقبل على تحديات محلية وقارية تتطلب وجود لاعبين أصحاب خبرات وقدرات خاصة لدعم مسيرة النادي نحو البطولات.

اختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن أشرف بن شرقي مقتنع تمامًا بتجربته الحالية مع الأهلي ويرى فيها خطوة مهمة في مسيرته الكروية، وأضاف أن اللاعب لا يضع خيار العودة إلى الدوري القطري ضمن أولوياته في هذه المرحلة؛ بل يركز على تقديم أفضل ما لديه داخل القلعة الحمراء.

من الجدير بالذكر أن الحديث الأخير من داخل النادي الأهلي جاء ليضع النقاط على الحروف بشأن موقف الدولي المغربي أشرف بن شرقي وسط ترقب جماهيري كبير لمستقبل بعض النجوم داخل القلعة الحمراء، وفي الوقت نفسه يكشف عن استعدادات الفريق لمواجهة مرتقبة أمام إنبي في الدوري الممتاز حيث يواصل الأهلي تحضيراته الجادة لمواجهة إنبي التي من المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كذلك فإن الفريق يدخل المباراة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس المدير الفني الجديد الذي يسعى لترك بصمة واضحة في بداية مشواره مع الأهلي، ويعاونه في الجهاز الفني كل من:

وليد صلاح الدين: مدير الكرة

عادل مصطفى: مدرب عام

محمد نجيب: مدرب مساعد

أمير عبد الحميد: مدرب حراس المرمى

عبد الرحمن عيسى: مخطط الأحمال البدنية

على ذلك فإن الجماهير الحمراء تنتظر أن يقدم الفريق عرضًا قويًا أمام إنبي يعكس جدية الاستعدادات، وأن يواصل لاعبوه وعلى رأسهم أشرف بن شرقي؛ إثبات جدارتهم في المنافسة على صدارة الدوري.