مصدر من الأهلي يكشف حقيقة إصابات ديانج وكريستو وبيرسي تاو

أعلن مصدر من النادي الأهلي موقف الثلاثي أليو ديانج ومحمد الضاوي “كريستو” وبيرسي تاو، ليوضح حقيقة إصابات الثلاثي.

وقال المصدر عن موقف اللاعب بيرسي تاو “بيرسي تاو عقب وصوله للقاهرة سيجري فحصا طبيا لدراسة موقفه من الإصابة، لبحث إمكانية مشاركته أو إراحته”.

وأضاف المصدر قائلا “موقف تاو من مواجهة شباب بلوزداد غير معروف حتى الأن، كونه غير معروف موعد وصوله، وهل سيتمكن من اللحاق بالبعثة المسافرة للجزائر أم لا”.

وواصل المصدر موضحا حقيقة إصابة اللاعب أليو ديانج “إصابة أليو ديانج مجرد كدمة بسيطة”.

وأتم المصدر تصريحاته موضحا حقيقة إصابة اللاعب محمد الضاوي “كريستو” قائلا “كريستو يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية وسيجري أشعة رنين في أقرب وقت”.

ويستعد النادي الأهلي حاليا للقاء بلوزداد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، حيث ستسافر بعثة النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل للجزائر.