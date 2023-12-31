مصدر في فيوتشر يوضح.. هل طلب الزمالك عودة جنش ؟

علق مصدر من داخل نادي فيوتشر على الأخبار التي تتحدث عن تفاوض الزمالك مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.

اللاعب الذي تألق بصورة كبيرة خلال بطولة السوبر المصري الأخيرة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتحدث اخبار عن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.

حقيقة طلب عودة جنش للزمالك

مصدر في فيوتشر علق على هذه الأخبار وأكد أن هذه الأخبار غير صحيحة والزمالك لم يتفاوض معنا بشأن محمود جنش للعودة للزمالك.

المصدر شديد أنه لا يوجد نية من الأساس للتفريط فى خدمات اللاعب كونه من القوام الأساسى للفريق، ولا يمكن الاستغناء عنه الآن تحت أى ظرف.

عقد جنش مع فيوتشر

مصدر في فيوتشر أكد أن اللاعب عقده مستمر مع فيوتشر، والفريق يخوض مباريات كثيرة في الفترة القادمة على مستوى عدد من البطولات سواء بطولة الدوري أو بطولة كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية.

لذا نحن في احتياج إلى خدمات كل اللاعبين وعلى رأسهم محمود جنش الذي يؤدي معنا بصورة جيدة ولا يمكن الاستغناء عنه.