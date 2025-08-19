أخبار الرياضة

مصدر فى الزمالك يوضح : لماذا تم التعاقد مع المهدى سليمان؟

أحمد المدبولي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن التعاقد مع الحارس المهدي سليمان جاء بعد وجود نية سابقة للاستغناء عن أحد الحارسين محمد عواد أو محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الماضية.

 

وأوضح المصدر أن تلك الخطوة لم تتم ليواصل الحراس الثلاثة التواجد في قائمة الفريق.

 

وشدد على أن الأمر لا يمثل أي أزمة للجهاز الفني بل يعزز قوة الفريق من خلال المنافسة بينهم.

 

وأشار المصدر إلى أن امتلاك أكثر من حارس مميز يعد مكسب للزمالك، ويمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع مختلف المباريات.

 

واختتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا حسم موقفه باعتبار محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق مع الاعتماد على عواد أو المهدي سليمان وفق لاحتياجات المرحلة المقبلة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.