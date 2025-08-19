مصدر فى الزمالك يوضح : لماذا تم التعاقد مع المهدى سليمان؟

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن التعاقد مع الحارس المهدي سليمان جاء بعد وجود نية سابقة للاستغناء عن أحد الحارسين محمد عواد أو محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأوضح المصدر أن تلك الخطوة لم تتم ليواصل الحراس الثلاثة التواجد في قائمة الفريق.

وشدد على أن الأمر لا يمثل أي أزمة للجهاز الفني بل يعزز قوة الفريق من خلال المنافسة بينهم.

وأشار المصدر إلى أن امتلاك أكثر من حارس مميز يعد مكسب للزمالك، ويمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع مختلف المباريات.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا حسم موقفه باعتبار محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق مع الاعتماد على عواد أو المهدي سليمان وفق لاحتياجات المرحلة المقبلة.