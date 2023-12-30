مصدر فى إتحاد جدة يوضح حقيقة إختفاء كريم بنزيما

فى أول رد فعل من نادى إتحاد جدة السعودى على الاخبار التى تحدثت عن إختفاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

الفرنسي كريم بنزيما الذى غاب عن تدريبات فريقه الجماعية فى الايام الاخيرة، تحدثت أخبار عن إختفائه، وأن النادى السعودى فقد التواصل معه.

اتحاد جدة يرد على حقيقة اختفاء كريم بنزيما

ليعلق مصدر فى النادى السعودى على هذه الاخبار بالنفى التام، حيث نفى مصدر من داخل إتحاد جدة السعودى الاخبار التى تتحدث عن إختفاء الفرنسي كريم بنزيما.

المصدر أوضح أن اللاعب حصل على إذن من إدارة النادى، بالحصول على أجازة لعدة أيام للسفر الى أسبانيا لظروف خاصة.

ودون الكشف عن تفاصيل هذه الظروف الخاصة، أكد المصدر ان اللاعب غير مختفى كما تردد وهو فى أجازة قصيرة بإذن من إدارة النادى، نافياً أى حديث عن إختفائه.