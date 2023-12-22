مصدر: رحيل زيزو يحسم صفقة الموسم في الزمالك

صرح مصدر داخل القلعة البيضاء بأن ملف بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قد يحسم صفقة الموسم للنادي من خلال الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك - المصدر موقع الوطن سبورت

رحيل زيزو يحسم صفقة الموسم في الزمالك

ذكر المصدر “في حال التوصل إلى اتفاق لبيع اللاعب وانتقاله للدوري السعودي مقابل 11 مليون دولار، سيتم تدعيم الفريق بصفقات قوية في مختلف المراكز ومن أكثر اللاعبين المرشحين رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز”.

وأضاف: “بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك يضغطون على حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء للموافقة على بيع زيزو، للاستفادة من المبلغ المالي الكبير المنتظر من إتمام الصفقة لحل أزمة إيقاف القيد وسداد الغرامات المستحقة على النادي الأبيض، وأبرزها غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي المقدرة بمليون و500 ألف دولار”.

الزمالك يتأهل لدور ال8 بالكونفيدرالية

حسم نادي الزمالك التأهل لدور الثمانية في بطولة الكونفدرالية بعد تصدر الفريق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، حيث تعادل سلبيا مع ساجرادا الأنجولي أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت في أنجولا ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات.