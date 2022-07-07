مصادر توضح مدة غياب الشحات وموعد عودة أحمد عبدالقادر

غاب اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة عن المشاركة في المباريات خلال بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، وجاء ذلك بسبب إصابة تعرض لها اللاعب قبل مباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر المباراة التي تفوق فيها الأهلي وفاز بهدفين نظيفين ليصعد للدور النهائي وملاقاة نادي الزمالك.

تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدة غيابه

وكشف طبيب النادي الأهلي أنه بعد الفحوصات والأشعة تبين تعرض اللاعب حسين الشحات لقطع كامل في غضروف الركبة، وأكدت مصادر أن النادي الأهلي سيفقد خدمات اللاعب حسين الشحات لمدة 6 أسابيع على الأقل، كما أضافت أن اللاعب سيجري عدد من الفحوصات الأخرى لتحديد موعد لإجراء جراحة الركبة.

موعدة عودة أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي

ويعاني النادي الأهلي من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة حيث يفقد خدمات أكثر من لاعب بسبب الإصابة، وعلى رأس المصابين يأتي اللاعب أحمد عبدالقادر الذي غاب لفترة طويلة ولكن اقتربت عودته، حيث أعلن المصدر أن اللاعب بدأ في النزول إلى التدريبات الجماعية ابتداءاً من اليوم.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي فيوتشر إف سي في الجولة الرابعة والعشرين من منافسة بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في الترتيب بينما يأتي فيوتشر رابعاً، ويأمل الأهلي في الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي طاردت الفريق في المباريات الأخيرة بعد خسارة من سموحة وتعادل مع الجونة.