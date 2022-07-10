مصادر تكشف حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع ثنائي نادي بيراميدز

توترت العلاقة في الفترة الأخيرة بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز ولم يتم التعامل مع بعضهما البعض في الصفقات سواءاً في الميركاتو الصيفي أو انتقالات يناير، وأعلنت مصادر أن العلاقة بدأت تعود مره أخرى ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة عدد من الصفقات المتبادلة بين الفريقين سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

ثنائي بيراميدز مطلوب في الأهلي

وأكدت مصادر أن النادي الأهلي يريد بدء المفاوضات مع عدد من اللاعبين الموجودين في نادي بيراميدز، يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أسامة جلال المدافع حيث يريد النادي التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل المغربي بدرن بانون إلى الدوري القطري، وفي خط الهجوم يريد النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب الشاب إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول.

عودة العلاقات بين الأهلي وبيراميدز

وكشفت المصادر أن عودة العلاقات بين الناديين باتت جيدة والباب أصبح مفتوح للاعبي الفريقين للانتقال، وكان توتر العلاقة قد جاء بسبب عدد من اللاعبين التي استقدمها بيراميدز من النادي الأهلي على رأسها اللاعب رمضان صبحي، وكذلك المشاكل التي جرت بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وترك آل الشيخ، ويسعى كلا الفرقين هذا العام في حصد لقب بطولة الدوري المصري حيث يأتي بيراميدز في المركز الثاني من صدارة الترتيب، بينما يحل الأهلي ثالثاً في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتقى له مباريتين مؤجلتين.