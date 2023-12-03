مشجع نادي نانت يفقد حياته في حادثة طعن قرب الملعب

أعلن نادي نانت ببالغ الأسى والحزن عن وفاة أحد مشجعيه في حادثة قتل صادمة.

وقد وقع هذا الاعتداء قبل المباراة التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف على نيس في إطار الدوري الفرنسي.

وتشير التقارير إلى أن المشجع تعرض للطعن في هذا الاعتداء الشنيع.

وقد جاء إعلان نادي نانت في بيان أصدره يوم الأحد حيث أكد أن المشجع لقي حتفه جراء إصابة قاتلة قرب ملعب النادي.

ووفقًا لصحيفة (ليكيب) فقد كان المشجع عضوًا في مجموعة (لوار) وهي المجموعة الرئيسية للمشجعين المتعصبين في نانت.

وقد أعلن النادي أن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقًا في هذه الحادثة المروعة وذلك للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.

وتشهد بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم زيادة في الأحداث غير الرياضية التي تجذب الانتباه وذلك بعد تصاعد حالات العنف داخل الملاعب خلال المواسم السابقة.