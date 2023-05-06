مشجع لنادي ليفربول: “بحبك أكثر من أمي يا محمد صلاح”

أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي يعبر عن حبه للنجم المصري محمد صلاح على بأسلوبه الخاص وذلك في المباراة المقامة بين فريقي ليفربول وبرينتفورد والتي أقيمت على ملعب أنفيلد “إستاد الريدز”، وذلك ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث رفع مشجع ليفربول في المباراة لافتة كرتونية مكتوب عليها (النجم والملك صلاح أنا أحبك أكثر من أمي)، حيث تواصل الجماهير إظهار حبها ودعمها للنجم العربي محمد صلاح الذي يلعب لنادي ليفربول حيث يصول ويجول بإحرازه الأهداف في الأراضي الإنجليزية.

وعلى الجانب الآخر، قد وصل الملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى المساهمة التهديفية رقم 40 في الموسم الحالي بقميص الريدز ليواصل تألقه وإحراز الأهداف.

حيث سجل محمد صلاح هدف الفوز لفريقه ليفربول في شباك فولهام يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز من ركلة جزاء ليقوده لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط.

‏وسجل اللاعب المصري محمد صلاح 29 هدفا في الموسم الحالي مع ليفربول، بالإضافة إلى أنه صنع 11 هدفا لزملائه ليصل إلى 40 مساهمة تهديفية هذا الموسم.