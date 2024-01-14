مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم “يوتيوب” كأس أمم أفريقيا 2024

يبحث الجمهور المصري عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم ضد موزمبيق، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والتي تقام في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب مصر بقيادة محمد صلاح إلى تحقيق الفوز في أول مباراة من أجل تسهيل مهمة التأهل للدور القادم من البطولة.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم في كأس أمم أفريقيا عبر شاشة قناة Bein sport 1 بتعليق علي محمد علي.

كما أعلنت القناة الجزائرية عن أنها سوف تبث مباراة منتخب مصر اليوم ضد موزمبيق عبر شاشاتها على النايل سات.



تشكيل منتخب مصر

وقد قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر دخول مباراة اليوم ضد موزمبيق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، زيزو.

الهجوم: محمود تريزيجية، مصطفى محمد، محمد صلاح.