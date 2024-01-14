مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2024-2023

يبحث محبي البريميرليج عن كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويريد فريق مانشستر يونايتد تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على العودة إلى مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما توتنهام يسعى كذلك للفوز من أجل العودة للمنافسة على الصدارة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

ومن المقرر أن تلعب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الأحد الموافق 14 يناير في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ستلعب مباراة اليونايتد وتوتنهام على ملعب “أولد ترافورد” الخاص بنادي مانشستر يونايتد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم في الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي عبر قناة Bein sport HD1 بتعليق حفيظ الدراجي.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال قناة “Bein sport Hd 1 English”.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب تين هاج مباراة اليوم ضد توتنهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: اونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا – فيران – إيفنز – دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز – ماينو – ايريكسين.

لاعبي الهجوم: راشفورد – هويلاند – جرناتشو.