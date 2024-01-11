مشاهدة مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم “يوتيوب” في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

يبحث مشجعي نادي برشلونة عن كيفية مشاهدة مباراة و أوساسونا اليوم، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويطمح نادي برشلونة إلى الانتصار اليوم على أوساسونا والتأهل للمباراة النهائية وتحقيق لقب السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي.

والفائز من مباراة برشلونة واوساسونا سيلاقي ريال مدريد في النهائي يوم الأحد الموافق 14 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا

وتعد قناة SSC Sport السعودية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، وسيتم بث مباراة برشلونة و أوساسونا عبر قناة SSC 1 بتعليق حاتم بطيشة وعبدالله الغامدي.

تشكيل برشلونة

وقد قرر مدرب برشلونة “تشافي هيرنانديز” دخول مباراة اليوم ضد أوساسونا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ايناكي بينا.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها.