مشاركة سعودية مميزة في بطولة تطوان الدولية

آياتي خيري

شارك فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز بشكلًا مميزًا في بطولة تطوان الدولية بالمغرب (CSI4)، التي امتدت على مدى أربعة أيام ضمن منافسات الدوري العربي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026م.

بطولة تطوان الدولية

الراجحي يحصد المركز الثاني

وفاز الفارس الأولمبي عبدالرحمن الراجحي بالمركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى ارتفاع (155 سم) بعد أن قدّم جولتين نظيفتين من دون أخطاء بزمن (50.05 ثانية) على الجواد “Heartbeat”، فيما حقق أمس المركز الثالث في شوط (150 سم) على الجواد “Ventago” بجولتين خاليتين من الأخطاء بزمن (37.51 ثانية).

الدهامي ذهبية

ومن ناحية أخرى، حصد الفارس الأولمبي رمزي الدهامي بالمركز الأول في ثاني أيام البطولة بالشوط المؤهل للجائزة الكبرى ارتفاع (150 سم) على الجواد “Untouchable 32” بجولة نظيفة من الأخطاء وزمن (65.20 ثانية).

تجدر الإشارة إلى أن بطولة تطوان الدولية تُعد الجولة الافتتاحية للدوري العربي لهذا الموسم، حيث يحرص فرسان المنتخب السعودي على المشاركة وحصد النقاط في مختلف الجولات التي تُقام في عدد من الدول العربية والخليجية لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026م.

