مسيرة نجم.. محمود الخطيب

هل تعلم أن محمود الخطيب من أصول سورية، هاجر جده إلى مصر، وعَـمّر ل124 عامًا.

بيبو بيبو بيبو الله ياخطيب، لم يحظَ لاعب في تاريخ مصر، قدر ما حظِي محمود الخطيب من حب جارف، ليس من مشجعي الأهلي فحسب، ولكن من جماهير الكرة المصرية قاطبة، حتى جماهير النادي المنافس العتيد للأهلي: نادي الزمالك.

المولد والنشأة:

في قرية قرقيرة ـ مدينة أجا ـ محافظة الدقهلية، وفي 30 أكتوبر 1954 وُلد محمود إبراهيم عبد الرازق الخطيب، وكان المولود رقم (10) لوالده الموظف بوزارة الأوقاف، وانتقل بيبو مع والده للقاهرة، حيث أقامت الأسرة في حي عين شمس.

وإلتحق بيبو بمدرسة محمود خاطر الإبتدائية، التي أحرز مع فريقها بطولة منطقة مصر الجديدة التعليمية ـ لكرة القدم، ويومها حاول طلاب مدرسة عزبة النخل، إلقاءه في الترعة بعدما كان سبباً في هزيمة فريقهم، وضياع البطولة منهم، لولا أنقذه أخوه وحيد، واستطاعا الهرب معًا إلى المنزل.

ثم إنتقل إلى مدرسة حلمية الزيتون الإعدادية، وخلال هذه المرحلة ضمه ركابي محمود مدير نادي النصر (بحي مصر الجديدة) لصفوف فريقه.

وكان مجموع بيبو في الشهادة الإعدادية لا يؤهله للإلتحاق بالثانوي العام، فإلتحق بالثانوية التجارية، لولا حصوله على لقب أفضل لاعب في دوري شرق القاهرة، فانضم بموجب شهادة رسمية بذلك اللقب إلى الثانوية الرياضية.

وكان أول مَن أطلق عليه لقب “بيب” زميله في المدرسة الثانوية “عصام الصبان” الذي تنبأ له بمستقبل باهر في كرة القدم، وأطلق عليه لقب “بيب” إختصارًا لإسم الخطيب، ثم نادته الجماهير لاحقًا “بيبو”

عشِق بيبو الكرة منذ طفولته، وكان يداعب أغطية الكازوزه (مشروب غازي) أثناء ذهابه لمدرسة الأباظية الإبتدائية في أجا، وقد غذَّى ذلك العشق، مشاهدته فيما بعد، لقدوته ومثله الأعلى في كرة القدم “بيليه” وكان بيبو يدّخر مصروفه الشخصي ليشتري به تذكرة سينما، لا ليشاهد الأفلام السينمائية، ولكن ليشاهد لقطات تسجيلية كانت السينمات تعرضها في ذلك الوقت لأهداف اللاعب البرازيلي المعجزة بيليه، صاحب القميص رقم (10)

وبَلَغَ بـبيبو عشق الكرة، أنه وكما حَكَت شقيقته، كان يداعب الكرة بقدميه، تحت المكتب أثناء إستذكاره دروسَه.

بداية لعب الكرة:

إنضم بيبو لفريق الناشئين (تحت 17 سنة) بنادي النصر، وحانت لحظة المجد لبيبو عندما لعب ضمن فريق النصر ضد فريق الأهلي، وانتهت المبارة بنتيجة 2 ـ 2 وأحرز بيبو هدفي فريق النصر، فلفتت مهاراته أنظار مسئولي الأهلي.

في نفس الوقت الذي كان مسئولوا فريق الإسماعيلي يسعون لضمه، ولعِب بيبو بالفعل شوط مباراة وحيداً ضمن صفوف الإسماعيلي، وكان فريق الإسماعيلي يتدرب ويلعب مبارياته في القاهرة، نظراً لتهجير مدن القناة إبان هزيمة 1967

الإنضمام للأهلي:

ولكن فتحي نصير، كشاف المواهب في الأهلي وأصغر مدرب في تاريخ كرة القدم في مصر، حسم تعاقدَ وضمَّ بيبو للأهلي سنة 1971، مقابل مبلغ 1000 جنيه، وكان سن بيبو وقتها 16 عامًا، ليبدأ مشوار النجومية.

لعِب ضد فريقه السابق (النصر) وفاز مع الأهلي عليه ب4 أهداف ـ أحرزها بيبو، ثم واجه الزمالك في دوري الناشئين، وفاز الأهلي بنتيجة تاريخية 7 ـ 1 أحرز بيبو منهم 4 ما أهّله للفوز بلقب أفضل لاعب في دوري الناشئين سنة 1971

إنضم بيبو للفريق الأول بالأهلي موسم 1972/ 1973 وحقق نسبة تهديف مبهرة، وفاز الأهلي بالدوري، ثم الموسم التالي74/ 75 وكان بيبو هداف الدوري فيه ب14 هدفاً، وأدمن بيبو هز شباك المنافسين، وأدمنه الجمهور.

لعِب بيبو للأهلي 16 موسماً، حقق فيها الأهلي البطولات الآتية:

10 بطولات دوري ممتاز

5 بطولات كأس مصر

2 بطولة أبطال الدوري الأفريقية

3 بطولة أبطال الكئوس الأفريقية

كما حصل بيبو على الجوائز الفردية الآتية:

هداف الدوري الممتاز موسمي 77/ 78 & 80/ 81

أفضل لاعب أفريقي سنة 1983 (الكرة الذهبية) من مجلة فرانس فوتبول، بعدما أحرز 98 صوتا، مقابل حصول منافسه الغاني: أوبوكو نيتى، على 89 صوتا، وذلك برغم أن منافِسه على اللقب كان قائدًا لفريق كوتوكو الغاني، الذي فاز بلقب أبطال الدوري الإفريقي على حساب الأهلي ذلك الموسم، إلا أن ما ميّز بيبو هو تألقه مع الأهلي في تلك النسخة، حيث أحرز 6 أهداف في 8 مباريات.

أساطير الإتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم سنة 2016

أحرز طوال مسيرته الكروية: 109 هدفًا في 199 مباراة (محليًا) وكان أول لاعب من الأهلي يتخطى حاجز ال100 هدف، ويدخل نادي المئة.

كما احرز 37 هدفَا في البطولات الأفريقية، في 49 مباراة، وإحتفظ بلقب الهداف التاريخي للبطولات القارية الأفريقية من 1987 ـ 2012

خاض بيبو مع المنتخب القومي 54 مباراة أحرز فيها 24 هدفًا.

حقق بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب القومي المصري سنة 1986

شارك بيبو مع المنتخب القومي في نسختين للألعاب الأولمبية (موسكو 1980 ـ لوس أنجلوس 1984)

سجّل بيبو آخر أهدافه محليًا في شباك حليمو ـ حارس مرمى النادي الأولمبي السكدنري، إثر تمريرة من حسام حسن، وكان ذلك بتاريخ 13 سبتمبر1987 وفاز الأهلي يومها 2 ـ 0

كان بيبو مثالًا للاعب الخلوق، فلم يحصل طوال مسيرته الكروية سوى على إنذارين فقط، كما كانت تربطه بزملاءه أواصر الصداقة والمحبة، وكان من أقرب أصدقاءه حسن شحاتة (المعلم) أمهر لاعب في تاريخ الزمالك، وقد إرتدى الخطيب قميص الزمالك مرتين في مباريات غير رسمية، بهدف تخفيف حدة المنافسة بين جماهير الناديين.

إعتزل بيبو اللعب سنة 1987 بعد آخر مباراة لعبها أمام الهلال السوداني، وكان سنّه وقتها قد تعدى 33 عامًا، وكان عائدًا لتوه من إصابة، فلعب آخر 15 دقيقة من المباراة، وأبدع فيها، لدرجة أن لاعبي الفريق المنافس كانوا يوجهون له التحية على أداءه، وفاز الأهلي بالمباراة والبطولة.

ويومها أحب بيبو أن يودع جمهور الأهلي، فحمل راية النادي و لف بها مضمار الملعب، وطالبته الجماهير بالعدول عن قرار الإعتزال، ولكن صافرة الحكم كانت قد دوّت لتُنهي مشوار بيبو الكروي.

أُقيمت مباراة إعتزال بيبو يوم 1 ديسمبر 1987 بمشاركة فريق مكوّن من ناديي الأهلي والزمالك ضد فريق منتخب للأندية العربية، وحضر المباراة 120.000 متفرج في ستاد لقاهرة، وكان أكثر منهم خارج أسوار الإستاد، وما إن رأت الجماهير بيبو في أرض الملعب حتى إنطلقت في ترديد هتاف مؤثر: (لأ يابيبو لأ .. لأ مالكش حق) فلم يتمالك بيبو أن يحبس دموعه، مرددًا في مكبر الصوت: ألف شكر.. خمس مرات.

تزوج بيبو من نيرفين ـ كريمة اللواء فريد متولي، سنة 1982 وأنجبا 3 بنات: رنا ـ ندا ـ نور

تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي (الرئيس رقم 16) لأول مرة في 1 ديسمبر1917 ليجلس على كرسي أحمد حسنين باشا وأحمد عبود باشا و.. صالح سليم.