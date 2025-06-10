مسك الختام.. مواعيد مواجهات المجموعة الأولى بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يأتي منتخب الإمارات ضيفًا قويًا على نظيره منتخب قيرغيزستان فى الخامسة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب دولين أومورزاكوف ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب الامارات في مواجهة صاحب المركز الخامس

ويتواجد منتخب الإمارات في المركز الثالث في المجموعة الأولى بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 14 نقطة، فيما يأتي منتخب قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد برصيد 7 نقاط.

ومن المعروف أن الأبيض خسر آماله فى التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل الُمحبط ضد أوزبكستان بدون أهداف الخميس الماضي، بالجولة التاسعة من المرحلة الثالثة بتصفيات أسيا المؤهلة للمونديال.

وفي سياق متصل ضمن المنتخب الإماراتي التواجد فى الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، بعد ضياع التأهل المباشر أمام أوزبكستان، الذي تأهل لنهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه عقب وصوله للنقطة الـ 18 في وصافة ترتيب المجموعة الأولى خلفًا للمنتخب الإيراني المتأهل أيضَا ومتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

منتخب قطر مع مضيفه أوزبكستان

وفي الجانب الأخر يلتقي منتخب قطر مع مضيفه أوزبكستان الخامسة إلا الربع مساء نفس اليوم، بنفس المجموعة في الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

حيث يهدف منتخب أوزبكستان للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم منذ بداية عام 2025 في مباراته الأخيرة في تصفيات كأس العالم أمام منتخب قطر على ملعب ميلي.

وحجز منتخب أوزبكستان مكانه في نهائيات كأس العالم 2026 ولكن لديه الفرصة للتأهل كمتصدر للمجموعة، في حين يمكن لمنتخب العنابي، الذين يحتلون حاليًا المركز الرابع، أيضًا إنهاء المركز الثالث في حالة الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

ويقع منتخب أوزبكستان بالمركز الثاني في المجموعة الأولى بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي رصيده 18 نقطة، بينما يأتي منتخب قطر بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

في المقابل، بعد مرور عامين ونصف العام على استضافة كأس العالم 2022، أصبحت فرص قطر في المشاركة في بطولتين متتاليتين من المونديال معلقة، بعد فقدان فرصة التأهل المباشر وتستعد لخوض الجولة الرابعة “جولة الملحق”، في أكتوبر المقبل.