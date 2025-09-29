مستقبل كريم بنزيما بين البقاء مع الاتحاد وحلم العودة إلى أوروبا

يعيش نادي الاتحاد السعودي حالة من الترقب والجدل حول مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يحيط الغموض بمصيره ما بين البقاء مع الفريق، أو الرحيل لأحد الأندية الأوروبية رغم امتداد عقده الحالي حتى يونيو 2026.

وتزايدت التكهنات في الأيام الأخيرة بعد تقارير صحفية تحدثت عن رفضه تجديد العقد، ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله المبكر عن دوري روشن السعودي.

عقد كريم بنزيما مع الاتحاد

ويعد عقد بنزيما مع نادي الاتحاد الذي تم توقيعه في صيف 2023 بعقد يمتد ثلاث سنوات حتى يونيو 2026، من أضخم العقود وأغلاها، حيث بلغ حوالي 100 مليون يورو سنويًا (بما يشمل الراتب الأساسي والمكافآت) بحسب تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية.

حيث يمثل اللاعب قيمة فنية وإعلامية كبيرة للفريق، إلى جانب كونه أحد أعمدة مشروع دعم الدوري السعودي بالنجوم العالميين.

أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي بضم اللاعب، بناءً على رغبة المدرب جوزيه مورينيو.

لكن مورينيو نفى وجود مفاوضات رسمية مع بنزيما، مؤكدًا أن اللاعب مستقر في السعودية في الوقت الحالي.

موقف إدارة نادي الاتحاد

ابدت إدارة نادي الاتحاد تمسكها باللاعب وتسعى إلى الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

ومن المتوقع تقديم عروض محسنة ومزايا إضافية لإقناع النجم الفرنسي بتمديد عقده.

موقف بنزيما من الشائعات

حتى الآن لم يصدر عن بنزيما أي تصريح رسمي بشأن مستقبله.

بعض المصادر تحدثت عن رغبته في العودة إلى أوروبا إذا وصله عرض مغرٍ.

في المقابل، أكدت تقارير سعودية أنه توصل لاتفاق مبدئي لتجديد عقده لموسم إضافي حتى 2027.

تصريحات إعلامية تزيد الغموض

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن بنزيما أبلغ الاتحاد بعدم نيته الاستمرار بعد نهاية عقده الحالي، وهو ما أثار الجدل حول احتمالية رحيله.

وقد تضاربت الأنباء دون تصريح مباشر من اللاعب ما يجعل مستقبله مع “العميد” مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

https://x.com/RudyGaletti/status/1972328576977600871?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972328576977600871%7Ctwgr%5E60260da408fc314fbdf02971069bc2be1739a349%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1715836-D983D8B1D98AD985-D8A8D986D8B2D98AD985D8A7-D98AD8B6D8B9-D8A7D984D8A7D8AAD8ADD8A7D8AF-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98A-D981D98A-D8A3D8B2D985D8A9-D983D8A8D8B1D989%2F

الخلاصة

حتى الآن، لا يوجد قرار حاسم بشأن مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد. ومع تضارب التقارير بين تجديد محتمل أو رحيل مبكر نحو أوروبا، يبقى الجمهور الاتحادي في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في انتظار كلمة الفصل من النجم الفرنسي نفسه.

اقرأ أيضا

ورقة محرز

شاهد كريم بنزيما وأبطال العالم في كرة القدم بالزي السعودي احتفالا باليوم الوطني للمملكة