مستغلًا لصفقة بيلينجهام.. نجم ريال مدريد يهاجم اللاعب البلجيكي إدين هازارد

تحدث توني كروس لاعب وسط ريال مدريد في بودكاسته الخاص عن انضمام جود بيلينغهام إلى الفريق، وأشار إلى أنه شاهد ملخصات لأداء بيلينغهام مع فريقه السابق بروسيا دورتموند وأنه كان يلعب بشكل رائع جدًا في دوري أبطال أوروبا، وتحدث كروس أيضًا عن الأموال الضخمة التي دفعت لضم بيلينغهام، وألمح إلى اللاعب السابق إيدين هازارد، الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة ولم يحقق النجاح المتوقع.

وأشار كروس إلى أهمية التفاؤل والإيجابية، وأنه يجب النظر إلى المستقبل بشكل إيجابي والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة مع الفريق، بدلاً من التحدث عن الصفقات السابقة بشكل سلبي.

كروس يسخر من هازارد ويشيد ببنزيما

بعد أن أعلن النادي الملكي ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو لعام 2023 التعاقد مع بيلينجهام، وتعاقد النادي الملكي مع اللاعب لمدة 6 مواسم مقابل 103 ملايين يورو، وقال كروس خلال تصريحاته الآتي: “جاء إلينا لاعب مقابل الكثير من المال وانتهت مسيرته تقريبا، أعتقد أن الجميع سيقولون في وقت لاحق أن صفقة بيلينجهام ليست جيدة، لكن الآن علينا أن نفكر بشكل إيجابي”.

كما تحدث كروس عن رحيل كريم بنزيما للدوري السعودي قائلًا: “يمكنك الذهاب أو لا، فهو قرار شخصي (يختلف من لاعب لآخر)، هنالك ظروف تساهم في صنع القرار، لكن لا أحد له الحق أن يتدخل فيه، يجب تكريم بنزيما لأنه يستحق ذلك”.