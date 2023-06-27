مزاملة مبابي وصلاح.. ليفربول يجهز عرضًا ضخمًا لقهر ريال مدريد

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير لها، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يجهز أكثر من 300 مليون دولار، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابعت صحيفة ماركا عبر موقعها الرسمي “ليفربول يستعد لدخول سباق التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، رغم اهتمام ريال مدريد بحسم الصفقة منذ وقت طويل”.

وحال انتقال كيليان مبابي إلى ليفربول، فإنه سيزامل النجم المصري محمد صلاح، علما بأن الفريق الإنجليزي سيشارك الموسم المقبل 2023-2024 في منافسات الدوري الأوروبي، بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ويريد الفريق الفرنسي، تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف، حتى لا يرحل بالمجان عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل.

ونوهت صحيفة ماركا “مستقبل مبابي لم يتقرر بعد، بعد الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان”.

ونشرت ماركا، بعض تصريحات ماركو كيرديمير وكيل الفيفا الشهير، حيث قال “مسئولو باريس سان جيرمان غاضبون للغاية من قرار كيليان مبابي بعدم تجديد عقده بعد عام 2024”.

وأضاف ماركو كيرديمير “ستكون هناك أخبار خلال الأسبوع المقبل.. سيكون لدينا أخبار من إنجلترا وألمانيا”.

ويبلغ كيليان مبابي من العمر 24 عاما، ويتمتع باهتمام متزايد من كبار قارة أوروبا، خاصة بعد توهجه في مونديال قطر 2022، وقيادة منتخب فرنسا لنهائي البطولة، لكنه خسر لقب المونديال بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

ويعد كيليان مبابي هدفا أساسيا لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما لصفوف اتحاد جدة السعودي، وكذلك رحيل اللاعب البلجيكي إيدين هازارد.