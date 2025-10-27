مرموش ينافس نجم برشلونة في قائمة هامة

تمكن النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى، من حجز مكانه بقائمة أغلى 50 لاعبًا فى العالم بالوقت الحالى، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمى.

عمر مرموش يزين قائمة أغلى لاعبى العالم

ووصلت القيمة التسويقية للنجم المصرى عمر مرموش فى سوق الانتقالات العالمية 75 مليون يورو، ليحتل المركز الـ43 فى قائمة أغلى 50 لاعبًا فى العالم بالوقت الحالى.

وحجز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادى برشلونة صدارة قائمة أغلى لاعبى العالم بقيمة تسويقية وصلت لـ200 مليون يورو، وجاء بعده بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسبانى بقيمة تسويقية تصل 180 مليون يورو، بينما حل هالاند مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى فى المرتبة الثالثة بعدما وصلت القيمة التسويقية إلى 180 مليون يورو.

ويأتي كيليان مبابى نجم منتخب فرنسا ونادى ريال مدريد الإسبانى فى المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية بلغت 180 مليون يورو، بينما جاء فينسيوس لاعب منتخب البرازيل ونادى ريال مدريد الإسبانى فى المرتبة الخامسة بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو.

وفى وقت سابق، قالت شبكة “givemesport” البريطانية أن يخطف منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، الأنظار خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم 2026 التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى فى التاريخ.

وأكدت الشبكة البريطانية أن منتخب مصر يمتلك ثنائيًا رائعاً وقويًا هما محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو الثنائي الذي سيشكل إزعاجاً لدفاعات الخصوم في مونديال أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن منتخب مصر حصد 26 نقطة في مشواره بالتصفيات المؤهلة للمونديال ويستحق المتابعة.

قائمة أغلى لاعبي العالم 2025