مرموش ينافس بالمر و إيزاك على هذه الجائزة

أصبح النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي داخل سباق التتويج بجائزة جينيس لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بموسم 2024– 2025.

وجاء هدف عمر مرموش الصاروخي في شباك بورنموث في إطار مواجهات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة “جينيس” لأفضل هدف هذا الموسم.

قائمة الأهداف المرشحة

كول بالمر (ولفرهامبتون 2-6 تشيلسي، 25 أغسطس)

جون دوران (أستون فيلا 3-2 إيفرتون، 14 سبتمبر)

نيكولاس جاكسون (تشيلسي 2-1 نيوكاسل، 27 أكتوبر)

هاري ويلسون (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 نوفمبر)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل 3-3 ليفربول، 4 ديسمبر)

ديفيد بروكس (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 يناير)

كاورو ميتوما (برايتون 3-0 تشيلسي، 14 فبراير)

ينس كاجوست (إيبسويتش 2-4 نوتنجهام فورست، 15 مارس)

كارلوس باليبا (برايتون 3-2 وست هام، 26 أبريل)

عمر مرموش (مانشستر سيتي 3-1 بورنموث، 20 مايو)

عمر مرموش يتألق مع مانشستر سيتي

وجاء النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر في المرتبة الثانية بقائمة أفضل لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم، بحسب تقرير صادر عن موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

حيث نجح مرموش في حصد ثمار تألقه مع آينتراخت فرانكفورت بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، ليواصل تألقه ويثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين العرب والأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وجاء تقييم عمر مرموش 7.13 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم، ليتواجد في المرتبة الثانية خلف هالاند الذي حصل على 7.13 – 10.

كما آتى جيريمي دوكو في المرتبة الثالثة بعدما حصل على 7.11 – 10، فيما جاء جفارديول في المرتبة الرابعة بتقييم 7 – 10، ثم كيفن دي بروين في المرتبة الخامسة بتقييم 6.97 – 10.

وتمكن النجم عمر مرموش من تسجيل 7 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت جميعها على ملعب “الاتحاد”، وإجمالاً سجل النجم المصري 8 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة مع الفريق السماوي بمختلف المسابقات.

واصبح عمر مرموش ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي منذ يناير الماضي خلف هالاند برصيد 7 أهداف، كما يعد خامس أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 31 مساهمة.