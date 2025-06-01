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مرموش يتوج بأول جوائزه مع السيتي في موسمه الأول

آياتي خيري

حصد اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2024 في مرمى بورنموث.

مرموش صاحب أفضل هدف

وكشفت رابطة البريميرليج رسميًا اليوم السبت فوز الدولي المصري لاعب فريق مانشستر سيتي بلقب أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 .

وتمكن عمر مرموش من الفوز بالجائزة بهدفه في مرمى فريق بورنموث من تسديدة نارية خارج منطقة الجزاء، وجاء هدف عمر مرموش الصاروخي في شباك بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة “جينيس” لأفضل هدف هذا الموسم.

كما حقق الدولي المصري لاعب فريق مانشستر سيتي رقمًا تاريخيًا بعد التتويج بلقب أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 حيث أصبح أول لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 2016-17 وتوج بها 8 لاعبين فقط.

وشملت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي كالتالي:

كول بالمر (ولفرهامبتون 2-6 تشيلسي، 25 أغسطس)

جون دوران (أستون فيلا 3-2 إيفرتون، 14 سبتمبر)

نيكولاس جاكسون (تشيلسي 2-1 نيوكاسل، 27 أكتوبر)

هاري ويلسون (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 نوفمبر)

كاورو ميتوما (برايتون 3-0 تشيلسي، 14 فبراير)

ينس كاجوست (إيبسويتش 2-4 نوتنجهام فورست، 15مارس)

كارلوس باليبا (برايتون 3-2 وست هام، 26 أبريل)

عمر مرموش (مانشستر سيتي 3-1 بورنموث، 20 مايو)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل 3-3 ليفربول، 4 ديسمبر)

ديفيد بروكس (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 يناير)


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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