مرموش يتوج بأول جوائزه مع السيتي في موسمه الأول

حصد اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2024 في مرمى بورنموث.

وكشفت رابطة البريميرليج رسميًا اليوم السبت فوز الدولي المصري لاعب فريق مانشستر سيتي بلقب أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 .

وتمكن عمر مرموش من الفوز بالجائزة بهدفه في مرمى فريق بورنموث من تسديدة نارية خارج منطقة الجزاء، وجاء هدف عمر مرموش الصاروخي في شباك بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة “جينيس” لأفضل هدف هذا الموسم.

كما حقق الدولي المصري لاعب فريق مانشستر سيتي رقمًا تاريخيًا بعد التتويج بلقب أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 حيث أصبح أول لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 2016-17 وتوج بها 8 لاعبين فقط.

