مرموش يتفوق على لاعبي الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع السيتي

تواجد الفرعون المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي على قمة قائمة أكثر اللاعبين ارتفاعاً في القيمة التسويقية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم.

عمر مرموش يتألق مع مانشستر سيتي

وبحسب تقرير صادر عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المتخصص في أسعار اللاعبين، إرتفعت القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش بمقدار 53 مليون يورو هذا الموسم، لتصل قيمته التسويقية فى سوق الانتقالات العالمية إلى 75 مليون يورو.

وجاء فى المركز الثاني قلب دفاع بورنموث دين هويسن، المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني بعدما صعدت القيمة التسويقية للاعب الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا، من 10 ملايين يورو إلى 60 مليون يورو هذا الموسم.

بينماء جاء إيثان نوانيري جناح أرسنال الإنجليزي في المرتبة الثالثة، بعدما زادت قيمته من 8 ملايين يورو إلى 55 مليون يورو هذا الموسم، بينما جاء ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الرابعة بعدما زادت قيمته التسويقية بمقدار 45 مليون يورو هذا الموسم لتصل إلى 120 مليون يورو.

المركز الثاني لمرموش

وجاء عمر مرموش نجم منتخب مصر في المرتبة الثانية بقائمة أفضل لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم، بحسب موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

كما تمكن عمر مرموش من جني ثمار تألقه مع آينتراخت فرانكفورت بالانتقال لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، ليواصل تألقه ويثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين العرب والأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقُيم عمر مرموش بـ 7.13 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم، ليتواجد في المرتبة الثانية خلف هالاند الذي حصل على 7.13 – 10.

وخطف جيريمي دوكو المرتبة الثالثة بعدما حصل على 7.11 – 10، فيما جاء جفارديول في المرتبة الرابعة بتقييم 7 – 10، ثم كيفن دي بروين في المرتبة الخامسة بتقييم 6.97 – 10.

ونجح الفرعون عمر مرموش في إحراز 7 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت جميعها على ملعب “الاتحاد”، وإجمالاً سجل النجم المصري 8 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة مع الفريق السماوي بمختلف المسابقات.

وأصبح عمر مرموش ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي منذ يناير الماضي خلف هالاند برصيد 7 أهداف، كما يعد خامس أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 31 مساهمة.