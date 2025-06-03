مرموش يتفوق على صلاح في هذا الأمر

من الواضح أن النجم المصري الدولي عمر مرموش المنتقل حديثًا لصفوف مان سيتي، كتب له منذ اللحظة الأولى لإنتقاله لصفوف السيتي أن يصبح محطمًا للأرقام القياسية رفقة أسطورتنا في ليفربول النجم محمد صلاح، حيث جاء الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي على صدارة قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة، بحسب تقييم صادر عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص فى إحصائيات وأرقام كرة القدم.

مرموش في الصدارة

وجاء الفرعون الجديد بالدوري الإنجليزي عمر مرموش في صدارة أغلى اللاعبين الأفارقة بواقع 75 مليون يورو بفارق 5 ملايين عن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي والعائد من إعارة في فريق جالاتا سراي التركي، بينما حل ثالثًا المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وأفضل لاعب في الموسم المنتهي بالدوري الفرنسي.

ويأتي رابعًا أديمولا لوكمان أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي بقيمة 60 مليون يورو، يليه الثنائي بريان مبيومو والأسطورة المصرية محمد صلاح في المركزي الخامس بقية بلغت 55 مليون يورو.

وشملت قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة كالتالي:

عمر مرموش (مصر): 75 مليون يورو

فيكتور أوسيمين (نيجيريا): 70 مليون يورو

أشرف حكيمي (المغرب): 65 مليون يورو

أديمولا لوكمان (نيجيريا): 60 مليون يورو

بريان مبيومو (الكاميرون): 55 مليون يورو

محمد صلاح (مصر): 55 مليون يورو

نيكولاس جاكسون (السنغال): 50 مليون يورو

أماد ديالو (كوت ديفوار): 45 مليون يورو

إبراهيم دياز (المغرب): 45 مليون يورو

فيكتور بونيفاس (نيجيريا): 45 مليون يورو