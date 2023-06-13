فشل في ويكيبيديا ونجح في google maps.. كيف أصبح مركب محمد الخامس باسم ملعب محمد عبد المنعم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تكشف عن تغيير اسم مركب محمد الخامس إلى “ملعب محمد عبد المنعم” لاعب النادي الأهلي، وهو ما أثار أندهاش البعض.

وفي التفاصيل، أقدم أحدهم على تغيير اسم الملعب في google maps أو خرائط جوجل؛ واحتفظ بجميع بيانات الملعب ولكنه استبدل اسمه فقط ليكون باسم لاعب الأهلي الشاب محمد عبد المنعم.

كما تم التلاعب في حساب الملعب في wikipedia الإنجليزية، ومحاولة تغيير الاسم كما حدث في جوجل ماب، ولكنه فشل بسبب الضوابط الصارمة التي تتبعها الموسوعة الحرة.

وذكر مغردون على شبكة التواصل، أن تغيير اسم الملعب لمحمد عبد المنعم، يأتي كنوع من المُكافأة من جانب جماهير المارد الأحمر، بعد نجاح صاحب الـ24 عاماً، في تسجيل هدف التعادل وحسم النجمة الحادية عشر في كازابلانكا.

وتعامل البعض مع الأمر بسخرية، والبعض الآخر أبدى علامات استفهام عديدة، خاصةً وأن مثل هذه الأمور لا تتم بهذه السهولة.

ونجحت كتيبة السويسري المخضرم “مارسيل كولر”، في حسم اللقب الـ11 في المغرب، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصل الأهلي إلى النجمة الحادية عشر، ويواصل كتابة التاريخ على الصعيد الأفريقي.

وعلى صعيد آخر، يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، علماً بأن كبير أفريقيا لديه عديد المباريات المؤجلة بالدوري.