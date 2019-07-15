مرحبا نيمار دي سيلفا: أخبار برشلونة في أول يوم مران للفريق الكتالوني

بدأ فريق برشلونة التدريبات اليوم في أول مران لهم بعد انتهاء فترة الراحة وقضاء الأجازة لكل اللاعبين،حيث تواجد اليوم في المران التعاقدات الجديدة وظهرت بالشكل الجيد في المران وهم الهولندي دي يونج،والفرنسي جريزمان،والحارس نيتو،حيث استقبلهم لاعبي برشلونة بالطريقة المعتادة لاي لاعب جديد،دخل فريق برشلونة بكل قوة سوق الانتقالات في الميركاتو الصيفي لتزويد من عناصر الفريق لتعويض ما حدث الموسم الماضي من الخروج من دوري الأبطال وخسارة الكأس،حيث تم تدعيم الفريق للعودة للمكانة الطبيعية والحصول على الألقاب والبطولات.

حيث دخل فريق برشلونة في صفقة اللاعب الأسباني جونيور فيربو ظهير أيسر فريق ريال بيتيس،حيث يعتبر اللاعب اولوية البرسا نظرا لعدم اجهاد جوردي ألبا واراحته،ويعتبر كسر عقد اللاعب 40 مليون يورو ولكن يريد الفريق الكتالوني خفض السعر،ومن المحتمل قريبا وصول البرازيلي نيمار دي سيلفا لفريق برشلونة بعد غيابه عن مران فريق باريس سان جيرمان وعدم لعب المباراة الودية مع فريقه غدا ضد فريق دينامو دريسدن،يعد جريزمان الضحية الأولي اليوم في التدريبات الصباحية للفريق الكتالوني في مرحلة استقبال الوفد الجديد،وخلال التدريبات حصل جريزمان على كوبري من راكيتيش.

حصل هدف ليونيل ميسي في مرمي ريال بيتيس على أفضل هدف من راديو كتالونيا،حيث منح جائزة trofeu kubala وتعد من أحدي الجوائز التي تمنحها راديو كتالونيا لأجمل هدف باختيار المحللين والمحررين في الاذاعة،تم اختيار هدف ميسي الأخير ضد ريال بيتيس أجمل هدف وكان أخر هدف في المباراة وبعد الهدف قام جماهير ريال بيتيس بالتصفيق للارجنتين ليونيل ميسي،حصل ميسي على جائزة الجذاء الذهبي بعد ابتعاده بصدارة الهدافين في جميع المسابقات على كل لاعبي فرق العالم وخاصه الفرنسي أمبابي.

أكد ديفيد فالديريناس مراسل fcbtv بقناة النادي الرسمية على وصول البرازيلي نيمار قريبا لفريق برشلونة والحصول على خدمات اللاعب مرة أخري بعد خروجه من البرسا،وقام المراسل برفع قميص للفريق الكتالوني مكتوب عليه أهلا نيمار كما فعل مع الفرنسي جريزمان وقال سوف يرتدي البرازيلي نيمار دي سيلفا رقم 11 مع الفريق،وبذالك بعد حصول نيمار على رقم 11 هذا يؤكد استمرار البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يرتدي قميص رقم 7 ولم يخرج من برشلونة.