مرتضى منصور يوجه رسالة لميدو قبل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

“أهدى شوية” كانت رسالة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للمدير الفني لنادي المقاصة أحمد حسام ميدو، مضيفا “لا تستفز جماهير الزمالك بتصريحات قوية”، منتقدا التصريحات التي أطلقها ميدو بأنه سيفوز على الزمالك، وأضاف مرتضى منصور “عماد النحاس “فوت للأهلي” وسيكون مدربا في النادي الأهلي مع محمد يوسف”، وأضاف رئيس الزمالك “هذا لا يعني إني أريدك أن تترك المباراة للزمالك، ولكن لا تطلق تصريحات تستفز الجماهير”، تصريحات مرتضى منصور جاءت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور اليوم.

وانتقد رئيس نادي الزمالك إعتذار الحكم الدولي جهاد جريشة للنادي الأهلي عن الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الكأس، مضيفا لماذا لا يعتذر عن كل الأخطاء التي وقع فيها من قبل، هذا ويلتقي نادي الزمالك مع المقاصة مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس في مباراة الدور ربع النهائي من كأس مصر، والفائز يتأهل لمباراة قبل النهائي ليقابل الاتحاد السكندري.

هذا وقد استلم رئيس نادي الزمالك أمس أستوديو قناة النادي الجديدة “قناة الزمالك الفضائية”، حيث ستظهر تلك القناة الجديدة في منتصف شهر سبتمبر القادم، أي بعد ثلاثة أسابيع من الان، وقبل انطلاق مباريات الدوري الممتاز المصري.

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