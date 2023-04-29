قبل مواجهة الأهلي، مرتضى منصور يوجه رسالة إلى اتحاد الكرة

وجَّه نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء السوبر المحلي المقبل بين الفريقين؛ حيث يواجه الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي في تاريخ 5 مايو المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري.

مضمون خطاب نادي الزمالك لاتحاد الكرة

يريد الزمالك معرفة ما إذا كان اللاعبون الموقوفون، محمود عبد المنعم “كهربا” الذي تم إيقافه لمدة 12 مباراة، ومحمد عبد المنعم الذي تم طرده مباشرةً، ومحمد الشناوي الذي تم إيقافه لمدة 3 مباريات، سيشاركون في المباراة المزمع إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويطالب الزمالك بتطبيق اللوائح بمساواة بين جميع الأندية، وذلك في خطاب أُرسِل بتاريخ 26 أبريل 2023، وتأكيدًا لذلك، كتب مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عدلوا ميزان العدالة بين جميع الأندية قبل فوات الأوان”.

الزمالك يعقد جلسة طارئة غداً الأحد

وصل خطاب من نادي الزمالك لاتحاد الكرة، وذلك إلحاقاً لخطابهم السابق المرسل بتاريخ 26/4/2023، ويود المجلس الإداري الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي الذين تم إيقافهم من قبل لجنة الانضباط علماً بأنهم تم إيقافهم بموجب قرارات لجنة الانضباط ولجنة المسابقات.

كما طلب الزمالك بالرد على هذا الخطاب قبل عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة نادي الزمالك يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن سفر الفريق الأول لخوض المباراة، وهل سيتم تطبيق اللوائح بالتساوي على جميع الأندية، أم سيتم التحيز لصالح نادٍ على آخر.