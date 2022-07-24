مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ: شرف لك أن تسلم على إصبع قدمي

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بعد رفضه دخول الممر الشرفي بعد نهائي كأس مصر.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج البلدوزر على فضائية الشمس، والذي يقدمه مجدي عبد الغني “أنا رئيس أكبر ناد في أفريقيا، وأكبر فريق يتمتع بشعبية في العالم العربي، ورئيس نيابة ورئيس محكمة وعضو برلمان من 22 عامًا، شرف لك يا سيد أن تصافح وتسلم على إصبع قدمي”.

وتابع “هذا المشهد أساء للأهلي وللرياضة المصرية. أنت مين يا سيد يا عبد الحفيظ. العالم العربي كان يتابع نهائي كأس مصر، وبالتالي كان يجب أن يحترم كل فرد نفسه ويتحلى بالالتزام التام”.

ونوه “سيد عبد الحفيظ من جماعة الإخوان، وقام بمشهد غير حضاري على الإطلاق بعدم دخول الممر الشرفي، هذا تصرف صبياني وغبي، رغم أن العلاقة بين لاعبي الفريقين كانت على درجة عالية من الاحترام والرقي دون تجاوزات”.

وشدد “ما فعله سيد عبد الحفيظ ليس من دماغه وأفكاره وتلقاء نفسه، بل أوامر من عناصر خارجية تريد إشعال الأمور بين القطبين”.

وأضاف “الزمالك حصد 7 بطولات في آخر 6 شهور. هدفنا خدمة الجمعية العمومية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء. نحن فريق المبادئ والقيم”.

وحول صفقات اللاعبين، علق مرتضى منصور “أتواصل بشكل مستمر مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي رغم رحيله عن صفوف الزمالك، كما أن أشرف بنشرقي لم يحسم قرار رحيله بشكل نهائي حتى الآن”.