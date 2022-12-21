مرتضى منصور يهاجم حكم مباراة الأهلي وفاركو ويؤكد: تأجيل الدوري على جثتي

شن المستشار مرتضى منصور هجوما ناريا ضد حكم مباراة الأهلي وفاركو، كما تطرق إلى فكرة تأجيل مباريات المارد الأحمر في الدوري بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

مرتضى منصور: تأجيل الدوري على جثتي

قال المستشار مرتضى منصور من خلال ظهور له عبر قناة الزمالك، إن رئيس لجنة المسابقات عامر حسين صرح بأن بعض مباريات الدوري سوف يتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وشدد مرتضى منصور على أن هذا الأمر لن يحدث قائلا: تأجيل الدوري أو مباريات الزمالك على جثتي، والدوري سوف ينتهي في موعده طالما كنت أنا موجود.

مرتضى منصور يهاجم حكم مباراة الأهلي وفاركو

هاجم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، حكم مباراة الأهلي وفاركو طارق مجدي، وأكد أن التحكيم لن يمشي بهذه الطريقة.

وتابع: ما فعله طارق مجدي في مباراة الأهلي وفاركو فاق الوصف، حسب لهم 6 دقائق ثم ترك الوقت يمضي حتى يسجل الأهلي، وسخر قائلا: طارق مجدي بيحب الأهلي أكتر من سيد عبد الحفيظ.

وأكد أن الأهلي فريق مميز ولا يحتاج مساعدة طارق مجدي، وتساءل: إلى متى تستمر مجاملة الأهلي من الحكام؟. وفي نفس الوقت أشار إلى أن الزمالك يكسب المباريات بعرقه ومجهوده.