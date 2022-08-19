مرتضى منصور يعلن إيقاف حكم حبسه.. ويتوعد الخطيب حتى نهاية العمر

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إيقاف حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، قد قضت بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ.

جاء ذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم المحكوم عليه مرتضى منصور، بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.

وقال مرتضى خلال مقطع فيديو مصور “لا تلعبوا مع مرتضى منصور، عمري في حياتي ما خسرت قضية”.

وتابع “لم أخسر هذه القضية حتى الآن.. أنا رجل قانون وليس فوق القانون”.

وأضاف “أقول للجهلاء في القانون، مش هسيب حقي، هناك تفتيش قضائي محترم”.

وفي رسالة غير مباشرة لمحمود الخطيب، قال مرتضى “لم أهرب ولم أسعى للاختباء، خليك في خيبتك اللي أنت فيها، لما أخذت البراءة، مددت يدي للصلح”.

وشدد “لن أطلب التصالح معك، وأنا وأنت حتى نهاية العمر، أنت بقيت قضيتي، النهاردة قدمت 96 بلاغًا ضدك مني”.

وزاد “مش بسيب حقي، وأنا متواجد في نادي الزمالك كل يوم. حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة احترك نفسك وسنك لأنك نكرة”.

وأتم “مش هسيب الزمالك إلا بأمر ربنا أو بقرار جمعية عمومية من القلعة البيضاء”.