مرتضى منصور يطالب إتحاد الكرة بفرض عقوبة على سيد عبدالحفيظ

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتحاد الكرة المصري بتطبيق القانون على مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مشيراً إلى ضرورة تطبيق مبدأ العدالة في كرة القدم وتطبيق القواعد والقوانين على جميع الفرق، مؤكداً ان اللوائح لا تطبق بشكل جيد على غريمه التقليدي النادي الأهلي.

تصريحات مرتضى منصور ضد سيد عبدالحفيظ

وصرح مرتضى منصور في مداخلة تليفيونية على قناة الشمس قائلاً: “محمود عبدالرازق شيكابالا تعرض للإيقاف 8 شهور في وقت سابق، وتقرير إدانته خرج بعد 5 دقائق، أقول لمحمود البنا وعامر حسين أين تقرير عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده أكثر من مرة في فترة قصيرة، أين العدالة؟”، كما تعجب منصور من موقف الحارس علي لطفي حارس النادي الأهلي ضد حكم اللقاء خلال مباراة سموحة الماضية.

استهجان منصور من تصرف علي لطفي ودخول شوبير إلى الملعب

استكمل مرتضى منصور حديثه عن علي لطفي ومصطفى شوبير حيث قال: “كيف يقول علي لطفي حارس الأهلي الاحتياطي للحكم الرابع في مباراة سموحة (اخرس ماسمعش صوتك)؟ ولماذا دخل مصطفى شوبير إلى أرض الملعب رغم أنه لم يكن في القائمة؟” مضيفاً: “عندما دخل 3 أفراد لمدرجات مباراة الزمالك وحرس الحدود في وقت سابق طُبقت اللائحة على الزمالك، لكن لماذا لم تطبق اللائحة على الأهلي عندما دخل أحد المشجعين أرض الملعب في مباراة غزل المحلة والتقط صورة سيلفي مع وليد سليمان؟، اللائحة تقول اعتبار الأهلي خاسرًا مع خصم 3 نقاط”.