مرتضى منصور يدعو مجلس الزمالك لإجتماع عاجل .. والجمهور يتسائل

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة الفارس الأبيض لعقد جلسة عاجلة مساء اليوم الإثنين.

مرتضى منصور يدعو مجلسه لإجتماع عاجل

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وجه المستشار مرتضى منصور دعوته لعقد الاجتماع العاجل الذي من المتوقع أن يبدأ في الثامنة مساءًا حسب الإعلان الذي تسائل عن سبب عقده عشرات المتابعين من جمهور الزمالك لصفحة المستشار مرتضى منصور.

يذكر أن نادي الزمالك يتجهز حاليًا لملاقاة فريق إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي “كأس لوسيل” في قطر، يوم 9 سبتمبر الجاري في الدوحة ضد الهلال السعودي.