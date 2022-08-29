مرتضى منصور يجيب… ماذا اذا تعارض موعد مباراة كأس لوسيل مع مباراة الزمالك وبطل تشاد؟

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالكشف عن آخر التطورات بخصوص تداخل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع فريق اليكت سبورت بطل التشاد في دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٣، مع مواجهة نادي الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل في دولة قطر يوم ٩ من شهر سبتمبر القادم ٢٠٢٢.

خطاب الزمالك للكاف لتأجيل مباراة بطل تشاد

كما صرح رئيس نادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية: «تواصلنا بالفعل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأرسلنا خطابا رسميا بهدف تأجيل مواجهة اليكت سبورت التشادي في دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، لعدة أيام فقط».

حيث من المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي، والتي سيقود بعثتها أحمد مرتضى منصور، في بوم٩ من شهر سبتمبر القادم، وفي الوقت نفسه ستقام مواجهة الفريق أمام اليكت سبورت التشادي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

كما أشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه إنه إذا لم يتم تأجيل مباراة الزمالك أمام اليكت سبورت التشادي، سوف يسافر الفريق مباشرة من دولة قطر الى دولة الكاميرون، حيث تقام المواجهة في الكاميرون بعيدا عن التشاد.

الجوائز المالية لمباراة الهلال السعودي والزمالك بكأس لوسيل

وستجمع مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري المصري نادي الزمالك مع بطل الدوري السعودي نادي الهلال، حيث تم تتويج فريق نادي الزمالك مؤخرا ببطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي له في موسم ٢٠٢٢، في موسم استثنائي شهده الفريق من وقف قيد وتأخر في جدول الدوري، ولكن استطاع البروف فيريرا كما يطلقون عليه بحسم لقب الدوري، بينما حصد الهلال السعوي دوري كأس الأمير محمد بن سليمان موسم ٢٠٢٢.

وسوف يتحصل الفريق الفائز ببطولة كأس سوبر لوسيل على قيمة مليون و500 ألف دولار، بينما صاحب المركز الثاني على مليون دولار.

وتعتبر مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال تحت أنظار الجميع لأنها سيناريو متكرر لمواجهة سنة 2018 التي التقى فيها الفريقان على نفس اللقب، ونجح في هذا الوقت الفريق الأبيض بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، في الانتصار بثنائية مقابل هدف وحيد سجله النادي السعودي، وتم تحقيق اللقب في عرين الفريق السعودي نادي الهلال.