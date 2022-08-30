مرتضى منصور: أمهات الزمالك على دماغي وكنت أقصد هذا الشخص

تسبب تصريح صادم لرئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أول أمس الأحد، في حالة من الغضب لدى جماهير القلعة البيضاء قال فيه: أن الصفقات هي أمر يخص إدارة النادي فقط ووجه لفظ خارج أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرتضى منصور: التصريح موجه لشخص بعينه

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية لقناة النادي، أن تصريح “أنت مال أم،ك” كان يقصد به شخص معين.

وأن هذا الشخص أرسل له رسالة مستفزة يسأله فيها عن الصفقات، وهو ما جعله يطلق التصريح الذي أغضب الجماهير.

وأكد أن هذا الشخص عاد بعد ذلك واعتذر عما قاله وبدوره قام مرتضى منصور بمسامحته.

مرتضى منصور يعتذر لأمهات جماهير الزمالك

قدم مرتضى منصور اعتذارا واضحا لكل جماهير الزمالك قائلا: أمهات جماهير الزمالك على دماغي ولم أقصد الإساءة لهم على الإطلاق.

وشدد على أن جمهور الزمالك هو من صنع كل الفرحة وساهم بتحقيق النجاحات من خلال وقوفه خلف النادي في الأوقات الصعبة، وهم من ساهموا في تطور مستوى اللاعبين.

مرتضى منصور يوضح تعرضه لحملة مدفوعة الأجر

أكد مرتضى منصور على إنه يتعرض لحملة مدفوعة الأجر، تحاول تشويه صورته بعد الإنجازات التي حققها مع نادي الزمالك.

وشدد على أن جمهور الزمالك هو رقم واحد، وهو أعظم جمهور في الكون، وأن النادي تعاقد مع صفقات جيدة، وسوف يبرم صفقات أخرى.