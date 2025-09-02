مرة أخرى.. جمهور السيتي يفتح النار على جوارديولا بسبب مرموش

للمرة الثانية في أقل من شهر فتحت جماهير مانشستر سيتي النار عبر هجوماً جديدًا على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، وذلك بعد قيامه باستبدال النجم المصري عمر مرموش، خلال المباراة التي جمعت برايتون ضد مانشستر سيتي مساء أمس بملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مساةق الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

الهزيمة أمام برايتون

ولعب عمر مرموش أساسيًا في تلك المباراة التي انتهت بفوز برايتون بنتيجة 2 -1، وصنع هدف مانشستر سيتي الذي سجله إيرلينج هالاند، وتم استبداله في الدقيقة 72، حيث جاء محله جيريمي دوكو.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط فقط فى المركز الثالث عشر، بعد تلقيه خسارتين في ثلاث مباريات، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.

وتوجهت جماهير مانشستر سيتي لمنصة “إكس” كمنبراً للتعبير عن غضبها ضد قرار جوارديولا باستبدال عمر مرموش، وكتب أحد مشجعي السيتي، “كيف يمكنك استبدال عمر مرموش، في حين أن أوسكار بوب لا يزال يواصل اللعب؟!”، بينما كتب آخر، “لا أعلم لماذا تم استبدال مرموش فهو من اللاعبين الأكثر خطورة”.

هجومًا على جوارديلا

وإستمرت جماهير مانشستر سيتي بهجومها ضد جوارديولا، حيث قال أحد المشجعين، “كان مرموش يلعب بشكل جيد ولا أصدق خروجه من الملعب لصالح دوكو”، وقال آخر، “كيف لجوارديولا أن يقوم باستبدال عمر مرموش، في حين يتواجد أوسكار بوب في المباراة؟!”.

وتابع أحمد المغردين : “اللاعبون الوحيدون الذين يمكنهم مغادرة الملعب مرفوعي الرأس هم ترافرود، وخوسانوف، ومرموش ورودري”، بينما كتب آخر: “مرموش كان رائعًا بحق”.

وفي وقت سابق قامت جماهير مانشستر سيتي بمهاجمة جوارديولا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة ضد توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وطالبت جماهير السيتي بتغيير مركز عمر مرموش مع الفريق والتعويل عليه بشكل دائم في مركز المهاجم أو المهاجم الثاني، وذلك بعدما شارك في مركز الجناح الأيسر ضد توتنهام.

وقال أحد مشجعي مانشستر سيتي عبر منصة “إكس” ”لا يوجد مستقبل لعمر مرموش مع مانشستر سيتي إذا استمر باللعب على الجناح الأيسر، وضع النجم المصري ليس مثل وضع جاك جريليش، لقد رأينا نسخة مختلفة من مرموش لكن ليس في الجناح الأيسر”.

بينما أكد مشجع آخر ”عمر مرموش لا يناسبه مركز الجناح الأيسر”، بينما أضاف ثالث، ”بيب جوارديولا لا يرى ما نراه على أرض الملعب”، إخراج عمر مرموش مبكرًا يعد أمرًا سخيفًا، هذا سوف يحبط اللاعب ويجعله مستواه ينخفض مع الفريق”.